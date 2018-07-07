Долю в квартире можно будет передать только членам семьи

Авторы инициативы отмечают, что зачастую продающиеся доли настолько малы, что выделение их не представляется возможным. Соответственно, человек, который приобретает микродолю, не сможет поселиться в квартире. Делается это исключительно для регистрации.

В итоге появляются так называемые резиновые квартиры. Например, в конце 2012 года Бутырской межрайонной прокуратурой Москвы обнаружена квартира, в которой было зарегистрировано 333 уроженца Средней Азии.

"Более того, в последнее время «микродоли» зачастую используются для создания нестерпимых условий проживания соседям, тем самым принуждая последних к продаже их долей на жилое помещение по цене, значительно ниже рыночной", — напоминают авторы инициативы.

И предлагают законодательно закрепить норму, по которой общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной. Так же предусматривается, что если доля в праве собственности возникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля подлежит передаче в собственность членов семьи.

В случае, если передача доли не состоится, доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю. Семья при этом имеет право затребовать у государства обратной передачи доли в их собственность.

Напомним, что в Госдуме находится другой законопроект, ограничивающий дробление недвижимости. Он уже прошёл две сессии, и, как надеется его автор — председатель комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская — он будет принят в весеннюю сессию.

Хованская предлагает установить правило, по которому доля в праве общей собственности на жилое помещение может быть образована при условии, если размер доли каждого из собственников обеспечит ему возможность вселения в жилище при соблюдении учетной нормы площади жилого помещения (за исключением случаев приватизации, наследования, а также когда право общей долевой собственности возникает в силу закона).