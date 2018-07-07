Что нужно знать об аренде в современных доходных домах

В настоящее время единый институт развития в жилищной сфере активно проводит программу по развитию рынка арендного жилья. Основным направлениям стали современные доходные дома, реализуемые в новостройках Москвы и регионов. Столичные девелоперы также представили проекты доходных домов от апарт-отелей, востребованных среди коммерческих арендаторов, до домов премиум-класса для семейных людей. О том, чем выгодна аренда в современном доходном доме «Вести. Недвижимость» рассказал директор по маркетингу управления недвижимости компании «Миллхаус» Станислав Лобанов.

Чистая сделка

Выбирая аренду в доходном доме, арендатор заключает договор с юридическим лицом, для которого сдача квартир в аренду — это бизнес, а не дополнительный, временный источник дохода. Здесь для арендодателя важнейшее значение имеет репутация, прозрачность и стабильность. Это, в свою очередь, позволяет арендатору чувствовать себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне.

Договор с доходным домом — это гарантии спокойствия, в том числе и того, что цена останется на долгий срок стабильной. Арендодатель изначально просчитывает финансовую модель и понимает, по какой цене выгодно работать, как учитывать инфляцию, амортизацию и т.д. Так что сразу предлагает рынку объекты со сбалансированной стоимостью.

Финансовая выгода

Для многих людей, находящихся в поиске арендного жилья (на сегодняшний день это более 7 млн), остро стоит финансовый вопрос. В частном секторе приходится отдавать деньги за первый и последний месяц аренды, а также в 99% случаев придется предусмотреть вознаграждение риелтору. В случае доходного дома, арендатор освобождается от риэлтерской комиссии, ограничиваясь первоначальной арендной платой и страховым депозитом, не превышающим стоимость месячной аренды, который возвращается, когда арендатор съезжает.

Всегда новый ремонт

Современные доходные дома представлены в новостройках. По сути первые арендаторы заезжают в квартиры, в которых еще никто не жил: там новая мебель, сантехника, кухни. Но даже после смены арендатора будет сохраняться ощущение «новой квартиры». Доходные дома — это все-таки бизнес, а каждый бизнес дорожит своей репутацией, именем и следует определенным стандартам качества. Поэтому после выезда арендатора квартира проходит проверку на соответствие стандартам, принятым в доме. По результатам этой проверки при необходимости проводится косметический ремонт, замена или реставрация мебели и т.д.

Дополнительный сервис

Вместе с арендой квартиры в доходном доме арендатор также получает доступ к особым сервисам. Бесплатно предоставляются услуги консьержа, а также услуги службы эксплуатации и содержанию инженерных систем. Главное удобство — это принцип «одного окна». Ответственный управляющий всегда выполнит быстро и максимально качественно задание или просьбу резидента.

Принцип реализуется и в дополнительных услугах, когда за дополнительную плату собственник доходного дома предоставляет услуги клининга, мелкого бытового ремонта или переезда.

Современный подход

Современные доходные дома построены, отделаны и меблированы в соответствии с самыми актуальными запросами рынка. Выбирая квартиру здесь, можно быть уверенным, что инженерные системы прослужат стабильно и долго, не будет множества мелких повседневных проблем, связанных с эксплуатацией квартиры, места общего пользования всегда будут сиять чистотой.

В сочетании с локацией, сервисами и окружающей инфраструктурой, этот набор качеств притягивает людей со схожими взглядами на жизнь и ожиданиями. Все это зачастую создает особое комьюнити и способствует развитию добрососедских отношений.