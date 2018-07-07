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Новосёлы въехали в 11-этажку с неработающим лифтом
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Новосёлы въехали в 11-этажку с неработающим лифтом 

АиФ Кузбасс 7 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 7 июля — АиФ-Кузбасс. Жители 11-этажного дома въезжали в новые квартиры, не имея работающего лифта, и несколько месяцев поднимались в свои квартиры пешком, а так же таскали по лестницам мебель и стройматериалы, сообщает пресс-служба областной администрации.
Речь идёт о доме на пр. Молодёжном, который обслуживает компания «УК „Флагман“. С жалобой на неработающие лифты кемеровчане обратились Госжилинспекцию, специалисты которой выяснили, что у управляющей компании нет технической документации на лифты. И запустить их удалось только по предписанию Госжилинспекции, по тому же предписанию коммунальщики согласовали пакет технических документов с Ростехнадзором.
Кроме того, по решению суда, главный инженер управляющей компании, как должностное лицо, оштрафован на 50 тыс. рублей.
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