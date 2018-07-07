Новосёлы въехали в 11-этажку с неработающим лифтом

Кемерово , 7 июля — АиФ-Кузбасс . Жители 11-этажного дома въезжали в новые квартиры, не имея работающего лифта, и несколько месяцев поднимались в свои квартиры пешком, а так же таскали по лестницам мебель и стройматериалы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Речь идёт о доме на пр. Молодёжном, который обслуживает компания «УК „Флагман“. С жалобой на неработающие лифты кемеровчане обратились Госжилинспекцию, специалисты которой выяснили, что у управляющей компании нет технической документации на лифты. И запустить их удалось только по предписанию Госжилинспекции, по тому же предписанию коммунальщики согласовали пакет технических документов с Ростехнадзором

Кроме того, по решению суда, главный инженер управляющей компании, как должностное лицо, оштрафован на 50 тыс. рублей.