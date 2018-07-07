Надежные инвестиции: жители Бишкека зарабатывают на аренде

Жители Бишкека уверены: деньги лучше инвестировать в жилье. И многие покупают недвижимость на этапе застройки. Потом ее либо продают дороже, либо сдают в аренду. Экономическую выгоду посчитала и корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Бушуева.

Двушка в хрущевке, 40 квадратных метров, мебель, бытовая техника. Эту квартиру Татьяна Ветошнова сдает. Она уверена: арендная плата — стабильный ежемесячный доход.

«Эта квартира мне досталась от мамы. Я сделала капитальный ремонт. Купила бытовую технику и решила искать квартирантов. Первые квартиранты прожили у меня недолго, выехали. Сейчас в поисках других квартирантов. И хочу немножечко еще небольшой ремонт сделать и хочу сдавать за 300 долларов», — рассказала жительница Бишкека.

Стоимость аренды квартиры зависит от района, ремонта наличия бытовой техники. В съемной квартире Ирине Минаевой есть только самое необходимое. Нет кондиционера и стиральной машины, зато район хороший.

«Я приехала в Бишкек четыре месяца назад по работе. Снимаю эту квартиру за 250 долларов. Из бытовой техники здесь микроволновка, телевизор, холодильник. Конечно, хотелось бы дешевле», — говорит квартиросъемщик Ирина Минаева.

Ирина всегда боится испортить чужие вещи, старается пользоваться ими аккуратно. Но специалисты уверяют: такие не все. И призывают хозяев квартир заключить с арендатором договор.

«Если это подкреплено договором, то это все надежнее. И человек сам даже может не забыть ни сроки, то есть это всегда ему будет помогать. И суммы прописаны и условия прописаны, то есть обязательное условие нужно заключать договор, даже если это краткосрочная аренда», — отметила директор агентства недвижимости Муаззам Кандиева.

Часто квартиры в Бишкеке не сдают, а перепродают. Это тоже способ заработать. Если вложить деньги в строящийся дом, то когда он будет построен, жилье взлетит в цене почти на треть.

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