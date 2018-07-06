Молния сожгла квартиру россиян

В селе Травники Челябинской области из-за удара молнии во время сильной грозы загорелся деревянный жилой дом. От огня пострадали две квартиры. Об этом сообщает региональный портал «Первый областной».

От попадания молнии в жилой дом воспламенилась одна из квартир, к моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на соседнее жилое помещение. Пожаром частично уничтожена кровля дома, одна из квартир выгорела, в другой также серьезно повреждены стены, мебель и личные вещи хозяев. Человеческих жертв при пожаре нет.