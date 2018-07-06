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Молния сожгла квартиру россиян
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Молния сожгла квартиру россиян 

dom.lenta.ru 6 июля 2018
Фото: dom.lenta.ru
В селе Травники Челябинской области из-за удара молнии во время сильной грозы загорелся деревянный жилой дом. От огня пострадали две квартиры. Об этом сообщает региональный портал «Первый областной».
От попадания молнии в жилой дом воспламенилась одна из квартир, к моменту прибытия пожарных огонь перекинулся на соседнее жилое помещение. Пожаром частично уничтожена кровля дома, одна из квартир выгорела, в другой также серьезно повреждены стены, мебель и личные вещи хозяев. Человеческих жертв при пожаре нет.
Только в июле 2018-го в России уже зафиксировано несколько случаев пожаров от удара молнии, в результате которых страдает жилье и имущество граждан. Так, в начале месяца молния ударила в окно одной из квартир многоэтажки в Челябинске. Возник сильный пожар, с огнем боролись три пожарные машины. Днем позже от грозового разряда загорелся частный дом в республике Марий Эл. Несмотря на оперативное прибытие пожарных, огонь успел существенно повредить крышу и уничтожил имущество внутри дома.
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