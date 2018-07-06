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Общая сумма требований кредиторов обанкротившегося МП ЖКХ Пушкиногорского района составила почти 60 млн рублей
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Общая сумма требований кредиторов обанкротившегося МП ЖКХ Пушкиногорского района составила почти 60 млн рублей 

Псковская губерния 6 июля 2018
Общая сумма требований кредиторов обанкротившегося МП ЖКХ Пушкиногорского района составила 59 млн 742 тыс. 915 рублей, такие данные представил конкурсный управляюший муниципального предприятия на заседании кредиторов, которое в итоге было сорвано из-за отсутствие кворума. Одним из крупнейших кредиторов банкрота выступает ОАО «Псковэнергосбыт», долги МП перед энергетиками составляют 13 млн 316 тыс. рублей. Отметим, решением Арбитражного суда Псковской области МП ЖКХ Пушкиногорского района 14 марта 2018 года было признано банкротом, в отношении предприятия было введено конкурсное производство на шесть месяцев — до 5 сентября. Чтобы оперативно отслеживать ключевые новости Пскова и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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