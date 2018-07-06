В новом жилом комплексе на Викторенко стартовали продажи второй очереди

В жилом комплексе по адресу улица Викторенко, 11 стартовали продажи второй очереди. Покупателям предлагаются квартиры в двух башнях высотой 16 и 23 этажа. Также продаются нежилые помещения в расположенном здесь же офисном здании. Об этом сообщается на официальном сайте застройщика. «Общая площадь второй очереди составляет 59 076 кв. м: 266 квартир, 284 машиноместа и 44 коммерческих помещения», — говорится в сообщении. На сайте поясняется, что внутренняя территория комплекса организована по принципу «двор без машин» и предназначена для отдыха жителей. Здесь появятся крытые спортивные площадки, игровые комплексы для детей разных возрастов, велосипедные дорожки. Кроме того, в корпусах А и Б запроектирован детский сад. (мю)