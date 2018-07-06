Депутаты предлагают вернуть советскую систему ЖСК 

Возрождению жилищных и жилищно-строительных кооперативов посвящено сегодняшнее заседание президиума Совета законодателей России, один из главных инициаторов идеи — председатель Комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Фото: www. fotointeres.ru Как сообщает «Парламентская газета», участники заседания намерены обсудить вопрос создания и работы социальных жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) как одного из безопасных и эффективных способов приобретения гражданами доступного жилья. Цель — «чтобы граждане могли максимально дешево приобрести долю в доме и при этом не пострадать от махинаций». По мнению участника заседания, председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской (на фото), сегодняшняя система ЖСК в стране функционирует плохо и чаще используется для прикрытия махинаций в сфере долевого строительства, а не как способ создания народного жилья. Фото: www.srpavedlivo.ru Надо возвратиться к системе ЖСК времен СССР, уверена депутат. Тогда люди складывали свои средства (паи) в общий котел, строили жилье, а потом сами им управляли. «В свое время это решило жилищную проблему 10% жителей городов. Но когда пошла приватизация, кооперативы практически умерли. И мы хотим их восстановить», — поделилась депутатскими планами Галина Хованская. Согласно этим планам в России должны появиться полностью кооперативные дома. Причем будущие ЖСК мыслятся именно как социальные кооперативы, то есть в них смогут участвовать люди, перед которыми у государства есть обязательства. Для таких ЖСК будет предусмотрена помощь, например, бесплатное предоставление земельного участка под строительство и льготные кредиты, чтобы люди могли разместиться, а потом в рассрочку погашать стоимость паев. Фото: www. nru Иными словами, вложившиеся граждане станут не собственниками квартир, а владельцами паев. При этом владелец пая будет иметь право бессрочно проживать в данном доме, завещать свой пай или вернуть вложенные средства, выйдя из кооператива. По замыслу Хованской и ее коллег по профильному комитету Госдумы, получить пай будет дешевле, чем купить квартиру в ипотеку. Таким образом, у малообеспеченных граждан появится реальная возможность улучшить свои жилищные условия. Фото: www.mshj.ru