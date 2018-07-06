Депутаты предлагают вернуть советскую систему ЖСК 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Достройка проблемных объектов Urban Group обойдется в 33 млрд руб.

Москомстройинвест: Покупатели апартаментов не гарантированы от судьбы обманутых дольщиков

Госдума: попытки застройщиков повышать цены на жилье в новых условиях будут пресекаться