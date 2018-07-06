Еще 2 застройщика Подмосковья взяли рассрочку за изменение вида разрешенного использования

Еще два застройщика Московской области воспользовались рассрочкой за изменение вида разрешенного использования (ВРИ), компании планируют строительство многоэтажных жилых домов в поселке Ржавки Солнечногорского района и в Раменском , говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«Застройщик Солнечногорского района получил возможность оплатить 28,3 миллиона рублей за услугу по изменению ВРИ в рассрочку за два года, а строитель в Раменском оплатит 6,67 миллиона рублей в течение года», — говорится в сообщении.

Министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев отметил, что изменение ВРИ часто является необходимой мерой для ведения предпринимательской деятельности, а оплата крупных сумм единовременно — затруднительна для малого и среднего бизнеса.

Так, солнечногорский застройщик, помимо оплаты изменения ВРИ, взял на себя обязательства сделать ремонт в детских садах, школах и иных социальных объектах района, а также проложить улично-дорожную сеть и благоустроить прилегающую территорию.

На эту работу затратит еще 17,6 миллиона рублей. Часть квартир в строящемся многоэтажном жилом доме будет передана Солнечногорскому району, а на первом этаже дома в собственность поселения будет передано помещение в 100 квадратных метров, где расположится пункт полиции.

Застройщик в Раменском является жилищно-строительным кооперативом (ЖСК), который привлекает для строительства жилья средства граждан. Таким образом, рассрочка снижает финансовую нагрузку на застройщика и, соответственно, на граждан-членов ЖСК.

С начала года Минмособлимущество предоставило рассрочку при изменении ВРИ пяти застройщикам из Химок , Раменского, Сергиево-Посадского и Солнечногорского районов. Общая сумма рассрочек составляет 95,3 миллиона рублей, 15% из которых или 14,3 миллиона рублей уже перечислены в бюджет области.

До конца года планируется получить еще 39 миллионов рублей. Таким образом, до конца года сумма, которая поступит в бюджет области от реализации рассрочки при изменении ВРИ, составит 52,4 миллиона рублей.