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В Госдуму внесли проект о собственности на неделимое жилое помещение
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В Госдуму внесли проект о собственности на неделимое жилое помещение 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Проект об общей собственности на неделимое жилое помещение внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ внесен депутатами от фракции ЛДПР Владимиром Жириновским, Ярославом Ниловым, Еленой Строковой и Андреем Свинцовым.
"Законопроектом устанавливается, что общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной. Также предусматривается, что если доля в праве собственности возникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля (возвратная) подлежит передаче в собственность членов семьи", — говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы поясняют, что в случае если передача доли не состоится, возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю.
"Возвратная доля после перехода в государственную или муниципальную собственность станет предметом договора (например, социального найма) с членами семьи, по которому они пользуются частью жилого помещения. По требованию семьи эта доля также может быть уступлена им", — отмечается в документе.
Авторы проекта подчеркивают, что данный законопроект следует рассматривать совместно с взаимосвязанным проектом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ».
Авторы законопроекта обращают внимание, что осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение привело к появлению собственников «микродолей», и отдельные обладатели таких долей злоупотребляют предоставленными им юридическими правами и свободами для фиктивной регистрации по месту жительства третьих лиц, что приводит к образованию «резиновых» квартир.
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