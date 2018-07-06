В Госдуму внесли проект о собственности на неделимое жилое помещение

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Проект об общей собственности на неделимое жилое помещение внесен в Госдуму , следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом устанавливается, что общая собственность на неделимое жилое помещение может быть только совместной. Также предусматривается, что если доля в праве собственности возникла по основаниям, допускаемым законом, на стороне лица, не являющегося членом семьи, владеющей помещением, то такая доля (возвратная) подлежит передаче в собственность членов семьи", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы поясняют, что в случае если передача доли не состоится, возвратная доля будет переходить в государственную или муниципальную собственность с возмещением ее рыночной стоимости обладателю.

"Возвратная доля после перехода в государственную или муниципальную собственность станет предметом договора (например, социального найма) с членами семьи, по которому они пользуются частью жилого помещения. По требованию семьи эта доля также может быть уступлена им", — отмечается в документе.

Авторы проекта подчеркивают, что данный законопроект следует рассматривать совместно с взаимосвязанным проектом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса РФ».

Авторы законопроекта обращают внимание, что осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение привело к появлению собственников «микродолей», и отдельные обладатели таких долей злоупотребляют предоставленными им юридическими правами и свободами для фиктивной регистрации по месту жительства третьих лиц, что приводит к образованию «резиновых» квартир.