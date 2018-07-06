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Проблемный микрорайон «Речелстроя» достроит «Западный Луч»
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Проблемный микрорайон «Речелстроя» достроит «Западный Луч» 

Единый реестр застройщиков 6 июля 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом сообщил в четверг заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Андрей Фалейчик. Фото: www. z73. d.sdska.ru «Вторая и третья очередь микрорайона „Лэйк Сити“ компании „Речелстрой“, согласно финансовой модели, предполагает достройку 10 многоэтажных домов, — сообщил Андрей Фалейчик. — По подсчетам компании „Западный Луч“, которая готова достраивать дома, в общей сложности на реализацию проекта потребуется 1,7 млрд руб. Строительство на некоторых объектах должно возобновиться уже летом 2018 года», — заверил чиновник. Как сообщил замминистра, всего в настоящий момент в Челябинской области в план-график по достройке проблемных домов различных застройщиков включено 36 объектов, где насчитывается более 3,8 тыс. обманутых дольщиков. К концу 2018 года число пострадавших от недобросовестных действий застройщиков должно сократиться: планируется исключить из плана-графика 20 из 36 проблемных домов, поскольку 10 достроят, а относительно других десяти дольщики получат аналогичное жилье в уже сданных домах. Фото: www.kursdela.biz «При благоприятном развитии событий проблема общими усилиями властей и застройщиков может быть решена до 2022 года», — отметил Андрей Фалейчик (на фото). Напомним, что предприниматель и экс-депутат челябинской гордумы Андрей Пязок, руководитель одной из крупнейших девелоперских компаний Южного Урала ООО «Речелстрой» (3-е место в ТОП региона на 01.12.2017), о проблемах которой неоднократно рассказывал портал ЕРЗ, по версии следствия похитил деньги дольщиков микрорайона «Чурилово Lake City», что стало причиной срыва строительства домов. По этому поводу были возбуждены два уголовных дела — по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение) и по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан в нарушение законодательства о долевом строительстве). Однако ход следствию дали после того как одна из пострадавших обратилась в приемную Президента России Владимира Путина. Позже глава государства лично позвонил ей и пообещал разобраться. Затем Президент связался с челябинским губернатором Борисом Дубровским, поручив тому взять это дело под личный контроль. После звонка Президента с пострадавшими связался и губернатор, который пообещал жестко контролировать достройку всех проблемных домов. В декабре 2017 года Андрей Пязок был арестован, и с тех пор находился в СИЗО. По версии следствия при строительстве жилых домов в «Чурилово Lake City» Пязок со своим подельником из топ-менеджмента компании похитил деньги 1 300 дольщиков, причинив ущерб в особо крупном размере — около 2 млрд руб. Фото: www.lentachel.ru В июне, как сообщал портал ЕРЗ, суд изменил челябинскому застройщику меру пресечения с учетом того, что Андрей Пязок (на фото) признал свою вину, заключил сделку со следствием, внес на спецсчет «Речелстроя» 2 млн руб. на достройку микрорайона «Чурилово Lake City» и обязался положить туда еще 25 млн руб. Фото: www.kursdela.biz СПРАВКА ЕРЗ: ФСК Западный Луч Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 55 907 кв. м Объектов строительства — 3 (в 2 ЖК) Место в ТОП по РФ — 452-е Место в ТОП по Челябинской области — 8-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 0 кв. м Объем ввода жилья в 2017 г. — 26 196 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 326-е Текущий объем ввода жилья в 2018 г. — 15 660 кв. м Рейтинг ЕРЗ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком) Текущий рейтинг — 1 (из 5) Рейтинг в 1 кв. 2018 г. — 1 (из 5)
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