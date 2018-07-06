«Балков больше не будет». Нижневартовск получил крупный денежный транш на ликвидацию старой проблемы

Денег хватит на расселение граждан из 47 вагончиков. Потом их снесут. Таким образом, город досрочно (до конца 2018 года) окончательно избавится от балочного фонда. Работу по расселению жителей балочного фонда планировали завершить до 2024 года. Однако ФП уже писал, что город планирует избавиться от исторического наследия досрочно, рассчитывая снести все балки до 2019 года. Благодаря крупному траншу сроки удалось сдвинуть еще на год.

Про какие «балки» речь?

О том, что такое «балки», знают далеко не все. Причем, чем дальше от Югры и Ямала — тем меньше таких знатоков. Впервые появились эти чудеса домостроения еще в 60-е годы. И не только в северных регионах УрФО, но также на БАМе и других всесоюзных стройках коммунистической империи. Они появлялись везде, где комсомольцам-ударникам не хватало жилья, но было вдосталь досок, гвоздей и строительного мусора. Как говорят в наше просвещенное время — делали из стекловаты и палок. Этот формат обеспечения жильем в свое время был вполне легален и поддержан властями. Своеобразный ответ на вызовы времени.

Когда ситуация начала меняться?

В 2010 году провели первую инвентаризацию «шанхаев» (балочных поселков). Их тогда насчитали 37. В 735 балках обитали почти 2,5 тыс. человек. Каждый сотый житель города жил именно так. Чтобы хоть как-то начать решать проблему, людям стали выдавать субсидии. Максимум на что могли рассчитывать люди — 80% стоимости нового жилья. Чтобы понять, сколько нужно денег на весь проект, в 2012 году муниципалитеты получили задание из правительства Югры: пересчитать лачуги и живущие там семьи, а также понять, кто живет с пропиской, кто — нет, а у кого уже есть иная недвижимость. Оказалось, что около 10% балочников не имеют права на получение субсидии. За время реализации программ по расселению строений субсидией воспользовались более 400 семей. Общая сумма выделенных средств составила почти 1 млрд рублей.

И что, много осталось этих балков?

Не мало. Сейчас на территории города осталось 75 строений, жители которых пока не получили субсидию. Из них граждане, проживающие только в 46 вагончиках и балках, имеют право на получение денежной выплаты на приобретение благоустроенного жилья.

«В остальных строениях проживают граждане, у которых есть в собственности жилые помещения, либо они не зарегистрированы, т. е. проживают без каких-либо документов и, соответственно, по действующему законодательству не имеют права на получение субсидии. С каждой семьей работаем индивидуально, разъясняем их права и необходимость получения субсидий. Кроме того, есть несколько семей, имеющих право на субсидию, но отказывающихся по разным причинам от ее получения. Кто-то из них в свое время снес балок и построил дома. Кто-то считает, что размер субсидии мал. Однако по законодательству данные сооружения являются самовольно возведенными. Каждый такой вопрос рассматривается в частном порядке», — рассказала Ирина Потамошнева, начальник управления по жилищной политике администрации города Нижневартовска.

На заднем плане — шестнадцатиэтажный дом, в котором получатели субсидии могут себе позволить купить квартиру

То есть все хорошо?

Неоднозначный вопрос. С одной стороны, все здорово — люди получат реальную возможность переехать в нормальное жилье. С другой — не все хотят, а выбора, по сути, нет. Как пример — типичная история, рассказанная Ринатом Назмутдиновым, заместителем директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска:

«Вот живет у нас одна семья. Муж, жена его, двое детей, прописаны до 95-го года. Отстроили двухэтажный балок, хозяйство завели, огородил забором 15 соток около дома, картошку выращивают, клубнику, баня стоит. По закону они имеют право на получение больше 3 млн рублей, но брать их не хотят, так как у них, по сути, частный дом, причем большой, с хозпостройками. Мы ему объясняем, что все это здорово, но незаконно. А он отвечает, что ему квартира и даром не нужна. Выход один — будем судиться, и ему придется взять эти три миллиона, купить квартиру, а потом пусть что хочет с ней, то и делает».