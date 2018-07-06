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В Восточном Дегунине уложат почти 32 тысячи квадратных метров нового асфальта
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В Восточном Дегунине уложат почти 32 тысячи квадратных метров нового асфальта 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В рамках летнего благоустройства в Восточном Дегунине планируется заменить более 30 тысяч квадратных метров асфальта в восьми дворах. Об этом сообщил заместитель директора районного «Жилищника» Денис Черногоров на встрече главы управы Восточного Дегунина с жителями.
— Замена асфальта и благоустройство ведутся по программе «Жилище», — отметил Черногоров. — Асфальтобетонное покрытие будет меняться большими картами в объеме 31 962 квадратных метра.
Согласно его словам, замена асфальта пройдет по следующим адресам:
улица 800-летия Москвы, дом 3, корпус 2, дом 5, корпус 1;
улица Дубнинская, дом 73, корпус 4, дом 16, корпус 2, дом 20, корпуса 1 и 2, дом 32, корпуса 5 и 6, а также от дома 46, корпус 1 до дома 48, корпус 1;
Керамический проезд, дом 55, корпус 1.
Работа также ведется у школы по адресу улица Дубнинская, дом 18б. (мю)
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
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