В Восточном Дегунине уложат почти 32 тысячи квадратных метров нового асфальта

В рамках летнего благоустройства в Восточном Дегунине планируется заменить более 30 тысяч квадратных метров асфальта в восьми дворах. Об этом сообщил заместитель директора районного «Жилищника» Денис Черногоров на встрече главы управы Восточного Дегунина с жителями.

— Замена асфальта и благоустройство ведутся по программе «Жилище», — отметил Черногоров. — Асфальтобетонное покрытие будет меняться большими картами в объеме 31 962 квадратных метра.

Согласно его словам, замена асфальта пройдет по следующим адресам:

улица 800-летия Москвы, дом 3, корпус 2, дом 5, корпус 1;

улица Дубнинская, дом 73, корпус 4, дом 16, корпус 2, дом 20, корпуса 1 и 2, дом 32, корпуса 5 и 6, а также от дома 46, корпус 1 до дома 48, корпус 1;

Керамический проезд, дом 55, корпус 1.

Работа также ведется у школы по адресу улица Дубнинская, дом 18б. (мю)