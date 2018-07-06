Точечное путешествие и другие способы увидеть мир за гроши

Каждый не отказался бы от путешествия, но большинство людей сдерживает лишь сумма на такой отдых. Как оказалось, существуют проверенные способы экономить на поездках, не жертвуя комфортом.

“Домашний обмен”

Данная программа предполагает, что ее участники смогут поменяться квартирами на время отпуска. Это помогает найти почти бесплатное и удобное место жительства для путешествия, однако при этом нужно быть готовым пустить в свою квартиру незнакомца в ответ. «Точечная» поездка

Небольшая поездка в соседний город, которая займет хотя бы сутки, уже принесет массу удовольствия и поможет привнести что-то новое в скучные будни. Таким образом можно посмотреть местные достопримечательности и побывать в новом месте за небольшие деньги, а всю необходимую информацию можно найти в интернете и даже заказать там жилье. «Низкий сезон»

В определенное время года спрос на путешествия угасает из-за работы и учебы, поэтому цены на них существенно снижается. Однако стоит учитывать, что некоторые отели и даже достопримечательности закрываются на холодное время года, поэтому нужно тщательно планировать свой отпуск. Каучсерфинг

Благодаря сервисам каучсерфинга можно найти недорогое или почти бесплатное жилье в домах обычных людей, которые готовы принять гостей из других стран. Стоит пользоваться проверенными площадками для поиска жилья, которые разработали ряд мер предосторожности для своих пользователей. Групповые поездки

Во время благоприятного сезона многие путешественники-одиночки сталкиваются с множеством проблем, касающихся аренды жилья. Квартиру или дом, рассчитанный на группу людей, найти легче, а стоить она будет дешевле, если поделить сумму между всеми поровну. Кроме того, этот вариант помогает экономить на питании, поскольку приготовление пищи дома обходится намного дешевле похода в кафе. «Все включено»

В некоторых случаях от системы обслуживания «все включено» стоит отказаться, чтобы сэкономить на отдыхе. Часто таким образом путешественник приобретает совершенно ненужные ему услуги, которые делают путевку дорогой. Круиз

Такой вид путешествия нельзя назвать дешевым, однако благодаря комплексу услуг на нем можно сэкономить. Зачастую в круизе путешественник платит сразу за питание, каюту и некоторые развлечения, что обходится дешевле, чем платить за все по отдельности.]]>