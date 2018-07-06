Число броней апартаментов в Москве выросло в 2,5 раза во время ЧМ-2018 по футболу

Российский сервис бронирования жилья «Tvil» провел сравнение числа броней апартаментов в Москве во время Чемпионата мира-2018 по футболу с их числом прошлым летом.

Анализ подготовлен по данным бронирования апартаментов туристами с датами проживания с 14 июня по 15 июля 2018 и 2017 годов.

Число онлайн-броней апартаментов и квартир в Москве во время ЧМ-2018 выросло в 2,5 раза по сравнению с серединой прошлого лета.

По данным «Tvil», во время ЧМ-2018 туристы тратят на проживание в апартаментах в Москве в среднем 17 тысяч рублей за 4 суток.

Сообщение Число броней апартаментов в Москве выросло в 2,5 раза во время ЧМ-2018 по футболу появились сначала на Москва Меняется.