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Число броней апартаментов в Москве выросло в 2,5 раза во время ЧМ-2018 по футболу
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Число броней апартаментов в Москве выросло в 2,5 раза во время ЧМ-2018 по футболу 

Москва меняется 6 июля 2018
Фото: Москва меняется
Российский сервис бронирования жилья «Tvil» провел сравнение числа броней апартаментов в Москве во время Чемпионата мира-2018 по футболу с их числом прошлым летом.
Анализ подготовлен по данным бронирования апартаментов туристами с датами проживания с 14 июня по 15 июля 2018 и 2017 годов.
Число онлайн-броней апартаментов и квартир в Москве во время ЧМ-2018 выросло в 2,5 раза по сравнению с серединой прошлого лета.
По данным «Tvil», во время ЧМ-2018 туристы тратят на проживание в апартаментах в Москве в среднем 17 тысяч рублей за 4 суток.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Число броней апартаментов в Москве выросло в 2,5 раза во время ЧМ-2018 по футболу появились сначала на Москва Меняется.
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