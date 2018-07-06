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Сироте из Сокольников помогли с ремонтом жилья
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Сироте из Сокольников помогли с ремонтом жилья 

Управа района Сокольники 6 июля 2018
Фото: Управа района Сокольники
Глава управы района Сокольники дал распоряжение отремонтировать жилье юноше, оставшемуся без родительской опеки.
В жилье сироты Ф. Жебрунова бригада рабочих побелила потолки, оклеила новыми обоями стены, провела укладку плитки в ванной и туалете, отремонтировала прихожую. Таким образом, двухкомнатная квартира предстала перед юношей с новым косметическим ремонтом.
Кроме того, по информации отдела по работе с населением управы района, в квартире были заменены окна, установлены новые унитаз, умывальник в санузле, и раковина — на кухне. В кухне также была проведена укладка плитки и установлен «фартук», защищающий от брызг стену у плиты.
— Недавно юноша вернулся из детского дома в жильё, оставшееся ему и брату от родителей, — отметили в отделе по взаимодействию с населением управы Сокольников. Как уточнили в исполнительном органе власти, работы были выполнены на должном уровне, и Федор направил в управу письменную благодарность.
Ремонт был проведен за счет средств социально-экономического развития района.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.
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