Сироте из Сокольников помогли с ремонтом жилья

Глава управы района Сокольники дал распоряжение отремонтировать жилье юноше, оставшемуся без родительской опеки.

В жилье сироты Ф. Жебрунова бригада рабочих побелила потолки, оклеила новыми обоями стены, провела укладку плитки в ванной и туалете, отремонтировала прихожую. Таким образом, двухкомнатная квартира предстала перед юношей с новым косметическим ремонтом.

Кроме того, по информации отдела по работе с населением управы района, в квартире были заменены окна, установлены новые унитаз, умывальник в санузле, и раковина — на кухне. В кухне также была проведена укладка плитки и установлен «фартук», защищающий от брызг стену у плиты.

— Недавно юноша вернулся из детского дома в жильё, оставшееся ему и брату от родителей, — отметили в отделе по взаимодействию с населением управы Сокольников. Как уточнили в исполнительном органе власти, работы были выполнены на должном уровне, и Федор направил в управу письменную благодарность.

Ремонт был проведен за счет средств социально-экономического развития района.