Стартовали продажи таунхаусов «заходи и живи» в центре Михайловска

Начались продажи таунхаусов «Заходи и живи» в Ульяновском переулке Михайловска, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе строительной группы «Третий Рим».

Район комфортный — отличная транспортная доступность, рядом расположены автостанция, центральный рынок, детский сад и школа, разнообразные магазины, городская площадь.

Таунхаус — двухэтажный дом европейского типа, с земельным участком — стал популярным объектом недвижимости в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя . Отличный компромисс между домом и квартирой, по доступной цене — теперь и в центре Михайловска.

Дома уже подключены ко всем системам коммуникации, установлены индивидуальные приборы учета. Прилегающая к дому территория закрытая, двор вымощен брусчаткой собственного производства. Уютный задний дворик с земельным участком можно использовать под огород, или оборудовать зону отдыха — с мангалом и беседкой.

Таунхаусы по переулку Ульяновскому представлены в формате «Заходи и живи» с мебелью и дизайнерской отделкой — отличный вариант для экономных хозяев. За счет оптовой закупки качественных материалов, мебели и предметов интерьера снижаются расходы на отделку. Приобретение готового жилья от застройщика сбережет силы, время и деньги будущего владельца.

Важная информация! Строительная группа «Третий Рим» с 15 июля 2018 года повышает цены на все виды недвижимости, в том числе таунхаусы.

Записаться на просмотр таунхаусов, узнать их цену можно по телефону: 8 (8652) 99-16-16.