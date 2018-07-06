Два проблемных дома в Копейске застройщики пообещали сдать до конца лета

Застройщики пообещали сдать два проблемных дома в Копейске до конца лета 2018 года, сообщили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры.

Минстрой Челябинской области провел трехстороннюю встречу с руководителями семи компаний-застройщиков и дольщиками недостроенных домов в Копейске и Челябинске . По ее итогам строители представили в ведомство планы-графики работ и ориентировочные сроки сдачи долгостроев.

В Копейске застройщики планируют возобновить в июле строительство двух домов. Дома должны быть сданы до конца августа 2018 года. Эти дома расположены по адресу: ул. Фонвизина,7 и Коммунистический проспект, 25.

«Составление актуального графика строительства объектов в Копейске — важный шаг. Теперь мы знаем, чего ждать от застройщиков этих домов в ближайшее время, а, главное, что с них спрашивать», — подчеркнул заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Андрей Фалейчик.

Отметим, что, согласно графику, до августа 2019 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию все копейские проблемные дома.