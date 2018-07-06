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Два проблемных дома в Копейске застройщики пообещали сдать до конца лета
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Два проблемных дома в Копейске застройщики пообещали сдать до конца лета 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Застройщики пообещали сдать два проблемных дома в Копейске до конца лета 2018 года, сообщили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры.
Минстрой Челябинской области провел трехстороннюю встречу с руководителями семи компаний-застройщиков и дольщиками недостроенных домов в Копейске и Челябинске. По ее итогам строители представили в ведомство планы-графики работ и ориентировочные сроки сдачи долгостроев.
В Копейске застройщики планируют возобновить в июле строительство двух домов. Дома должны быть сданы до конца августа 2018 года. Эти дома расположены по адресу: ул. Фонвизина,7 и Коммунистический проспект, 25.
«Составление актуального графика строительства объектов в Копейске — важный шаг. Теперь мы знаем, чего ждать от застройщиков этих домов в ближайшее время, а, главное, что с них спрашивать», — подчеркнул заместитель министра строительства и инфраструктуры региона Андрей Фалейчик.
Отметим, что, согласно графику, до августа 2019 года застройщики планируют ввести в эксплуатацию все копейские проблемные дома.
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