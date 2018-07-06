Власти: долгострой в Волгограде завершат за счет внебюджетных средств

"Как сообщили в инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области, реализован механизм привлечения внебюджетного источника финансирования для строительства жилого комплекса на улице Огарева 21, б", — рассказали в администрации.

Жилой комплекс «Династия», по информации властей региона, начали строить в 2013 году, сдача дома по улице Огарева в Волгограде была намечена на четвертый квартал 2015 года. В строительство жилья вложили свои средства 169 граждан.

"Я купила в этом доме двухкомнатную квартиру в 2014 году, продав единственное жилье. А в 2015 году заметила, что строительство идет уже не так активно и стала обращаться в надзорные ведомства", — сообщила РИА Новости дольщица Марина Тесленко.

Из-за несоблюдения сроков строительства региональная инспекция Госстройнадзора провела проверку компании-застройщика.

"В ходе проверки установлено, что застройщик выводит целевые денежные средства на подрядную организацию, которая в свою очередь не отрабатывает в полной мере полученное авансирование", — сообщило РИА Новости ведомство.

Средства, которые привлечены на завершение долгостроя, направлены на оплату выполнения работ подрядчика и закупку стройматериалов.

"В настоящее время на объекте производится монтаж лифтового оборудования, продолжаются отделочные работы. После получения необходимых материалов начнется устройство мусоропровода, а также перегородок на последнем этаже здания. Степень готовности объекта — 75%", — отмечает администрация Волгоградской области.

Сроков завершения строительства ЖК «Династия» администрация региона не называет.

Дольщики в ожидании сдачи дома и привлечения внимания к своим проблемам решили разбить палаточный лагерь на строительной площадке.

"Мы хотим добиться сдачи дома до отопительного сезона (2018 года). Нас 45 человек, поставим пять палаток. Нам уже восемь раз переносили сроки сдачи дома", — заявила Тесленко.