В ЖК «Талисман» снесут самовольную постройку

Собственник жилого помещения в ЖК «Талисман» незаконно возвел на террасе постройку для увеличения площади своей квартиры.

Иными словами, он вышел за пределы квартиры и захватил общее имущество многоквартирного дома, поскольку работы, связанные со строительством, реконструкцией и перепланировкой требуют предварительного согласования с соответствующими государственными органами.

Данная постройка не была согласована с государственными органами, соответствующих разрешений не выдавалось, общее собрание собственников многоквартирного дома по вопросу о разрешении использования общего имущества не проводилось, действия по застройке террасы ни с кем из соседей не согласовывались. Кроме того, из-за данной постройки квартира, расположенная под террасой, постоянно заливалась.

Суд обязал собственника жилого помещения, который возвел на террасе незаконную постройку, снести объект самовольного строительства.