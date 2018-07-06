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В ЖК «Талисман» снесут самовольную постройку
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В ЖК «Талисман» снесут самовольную постройку 

АСН-Инфо 6 июля 2018
Фото: АСН-Инфо
Собственник жилого помещения в ЖК «Талисман» незаконно возвел на террасе постройку для увеличения площади своей квартиры.
Иными словами, он вышел за пределы квартиры и захватил общее имущество многоквартирного дома, поскольку работы, связанные со строительством, реконструкцией и перепланировкой требуют предварительного согласования с соответствующими государственными органами.
Данная постройка не была согласована с государственными органами, соответствующих разрешений не выдавалось, общее собрание собственников многоквартирного дома по вопросу о разрешении использования общего имущества не проводилось, действия по застройке террасы ни с кем из соседей не согласовывались. Кроме того, из-за данной постройки квартира, расположенная под террасой, постоянно заливалась.
Суд обязал собственника жилого помещения, который возвел на террасе незаконную постройку, снести объект самовольного строительства.
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