В Тамбове 39 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

Всего участникам долевого строительства передано 39 квартир в доме по адресу переулок Звездный, 13Б.

"Эту пятиэтажку начали строить еще в 2013 году. Однако в 2016 году застройщик — компания «ЦентрЖилСтрой» — неожиданно остановил работы. Люди забили тревогу. Ситуацию взял на контроль губернатор Александр Никитин. Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Благодаря действиям региональной власти строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, обязательства достроить дом взяла на себя «АИЖК по Тамбовской области». Из-за того, что объект долго простаивал, строителям пришлось заново переделывать крышу. Кроме того, были произведены работы по наружным и внутренним газовым и электрическим сетям, тепло— и водоснабжению, выполнена отделка и благоустроена прилегающая территория.

"Мною поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до конца года. Тамбовская область сегодня один из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время мы планируем сдать еще один долгострой", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Другие новости региона читайте здесь>>