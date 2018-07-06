Ещё
В Подмосковье зарегистрировали 39 проблемных объектов строительства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье зарегистрировали 39 проблемных объектов строительства 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Министерство строительного комплекса Подмосковья зарегистрировало в регионе 39 проблемных объектов строительства, соответствующий сводный перечень опубликован на сайте ведомства.
Согласно перечню, проблемные объекты находятся в Волоколамском, Воскресенском районах, Дмитровском округе, Дубне (три объекта), Истре, Звенигороде, Клину, Коломенском округе, Королеве, Котельниках, Ленинском районе, Лосино-Петровском, Луховицах, Можайске, Богородском округе (два объекта), Одинцовском районе (три объекта).
Кроме того, проблемные объекты зарегистрировали в Подольске (три объекта), Пушкинском районе (пять объектов), Пущине, Серпухове, Солнечногорском районе (три объекта), Ступине (два объекта), Химках (два объекта) и Электростали.
Ранее сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья сообщил РИАМО, что два многоквартирных дома жилого комплекса «Эстет», который расположен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, также один дом будет введен до конца 2018 года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщал, что подмосковные власти решают проблему обманутых дольщиков в регионе в ручном режиме. В областном Минстрое проблемные стройки курирует специальное подразделение.
Кроме того, решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье помогут федеральные ведомства. Региональные власти, в свою очередь, прикладывают максимальные усилия для того, чтобы люди получили свои квартиры. При этом власти регулярно проводят встречи с обманутыми дольщиками и стараются найти разные способы решения проблемы.
РИАМО: последние новости
Дорожная карта по достройке объектов Urban Group в Подмосковье появится в июле Около 600 дел возбудили за нарушение режима пожарной безопасности в Подмосковье Подмосковных застройщиков оштрафовали почти на 11 млн рублей за месяц
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры44
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»39
На Украину надвигается катастрофа287
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа23
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение