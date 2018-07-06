В Подмосковье зарегистрировали 39 проблемных объектов строительства

Министерство строительного комплекса Подмосковья зарегистрировало в регионе 39 проблемных объектов строительства, соответствующий сводный перечень опубликован на сайте ведомства.

Можайске, Согласно перечню, проблемные объекты находятся в Волоколамском, Воскресенском районах, Дмитровском округе, Дубне (три объекта), Истре Звенигороде , Клину, Коломенском округе, Королеве, Котельниках , Ленинском районе, Лосино-Петровском, Луховицах Богородском округе (два объекта), Одинцовском районе (три объекта).

Ранее сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья сообщил РИАМО , что два многоквартирных дома жилого комплекса «Эстет», который расположен в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, также один дом будет введен до конца 2018 года.

Кроме того, решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье помогут федеральные ведомства. Региональные власти, в свою очередь, прикладывают максимальные усилия для того, чтобы люди получили свои квартиры. При этом власти регулярно проводят встречи с обманутыми дольщиками и стараются найти разные способы решения проблемы.