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Власти Тамбовской области намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца года
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Власти Тамбовской области намерены решить проблему обманутых дольщиков до конца года 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Администрация Тамбовской области
ТАМБОВ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области намерены разобраться с проблемой обманутых дольщиков до конца 2018 года. В регионе осталось шесть проблемных объектов и около 500 человек, которые не заселились вовремя в квартиры по вине застройщиков, сообщила в пятницу ТАСС представитель пресс-службы администрации региона Наталья Спасская.
"Мною поставлена задача решить проблему обманутых дольщиков до конца года. Тамбовская область сегодня — один из тех регионов, где не на словах, а на деле решают очень серьезную социальную проблему обманутых дольщиков. В ближайшее время мы планируем сдать еще один долгострой", — процитировала пресс-служба губернатора региона Александра Никитина.
В администрации региона уточнили, что в Тамбове завершено строительство долгостроя по адресу: переулок Звездный, 13Б, сегодня участники долевого строительства получили ключи от 39 квартир.
"Пятиэтажку в Звездном переулке начали строить еще в 2013 году. Однако в 2016 году застройщик — компания «ЦентрЖилСтрой» — неожиданно остановил работы. Люди забили тревогу. Застройщика неоднократно привлекали к административной ответственности, а позднее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Строительство удалось возобновить лишь осенью 2017 года", — добавили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что на первый квартал 2018 года в реестрах обманутых дольщиков в России было чуть более 30 тыс. граждан. По данным Генпрокуратуры, это число может достигать 40 тысяч.
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