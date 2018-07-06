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УМВД ищет застройщика для дома полицейских
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УМВД ищет застройщика для дома полицейских 

РИА 57 6 июля 2018
Фото: РИА 57
Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области проводит электронный аукцион в поисках подрядчика для строительства многоквартирного жилого дома на улице Гайдара в Орле.
Из федерального бюджета выделено более 130 млн рублей. Финансирование двухэтапное: 18% — в 2018 году, остальное — в 2019. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июля, победителя должны определить 27 июля.
Площадь жилого здания — 5486,03 кв. м. В десятиэтажке будет 90 квартир: 60% однокомнатных, по 20% двухкомнатных и трехкомнатных. Завершить строительство должны до 25 декабря 2019 года. Дому уже присвоен номер 49.
Напомним, в октябре 2017 года министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев в ходе визита в Орел обсуждал строительство дома для сотрудников местного подразделения с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым.
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Сообщение УМВД ищет застройщика для дома полицейских появились сначала на РИА 57.
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