Минстрой: регионы будут передавать предприятия ЖКХ в управление частникам

МОСКВА , 6 июл — РИА Недвижимость. Минстрой России разработал пакет изменений, который должен стимулировать регионы передавать предприятия ЖКХ в управление частному инвестору, сообщили РИА Недвижимость в министерстве.

Ранее аудитор Счетной палаты Юрий Росляк заявил, что российские регионы недостаточно заинтересованы в проведении модернизации объектов ЖКХ. По его словам, Минстроем и Минэкономразвития до сих не разработан единый механизм по привлечению инвестиций в ЖКХ, за исключением концессий и дотирования процентной ставки коммерческих кредитов.

"Действительно, ряд регионов уделяет недостаточное внимание модернизации объектов ЖКХ и привлечению для этих целей частных инвестиций", — сказал собеседник агентства, добавив, что так как стимулировать каждый субъект отдельно невозможно и неправильно, задача министерства — создать такие правила и такую нормативную базу, которая бы способствовала развитию отрасли.

"Так, мы разработали пакет изменений, который должен стимулировать регионы передавать предприятия в управления частному инвестору — или внимательнее контролировать работу тех объектов, которыми управляет публичная власть", — отметил он.

По словам собеседника агентства, пакет изменений вводит механизм публичного управления коммунальной инфраструктурой, который используется исключительно в случае угрозы жизни или здоровью людей, связанной с прекращением поставки коммунальных ресурсов, вызванной противоправными действиями или бездействием ресурсоснабжающей организации.

"То есть, если возникает ситуация, угрожающая жизни и здоровью людей (отсутствие теплоснабжения при морозах, некачественная очистка водопроводной воды и так далее) и коммунальный оператор оказался не в состоянии решить эту проблему, власть получает право ввести публичное управление объектом с согласия суда", — сказал он.

Для того, чтобы избежать риска злоупотребления со стороны власти, вводится четкое понятие оснований, при которых инструмент публичного управления может быть использован. Кроме того, на отстраненного оператора будут возложены расходы, которые понесет власть для устранения кризисной ситуации, отметил собеседник агентства.

Кроме того, Минстроем России активно ведется работа по стимулированию привлечения инвестиций в ЖКХ, сказал он.