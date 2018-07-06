Ещё
Более 200 объектов коммерческой недвижимости реализуют на торгах в Москве в июле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 200 объектов коммерческой недвижимости реализуют на торгах в Москве в июле 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Более 200 объектов недвижимости в разных округах столицы предложат для аренды московским предпринимателям на аукционах в июле, самые популярные у бизнесменов объекты — площадью от 150 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.
«На аукционы выставлены объекты площадью от 20 квадратных метров до одной тысячи «квадратов». Практически все они расположены на первых этажах жилых домов, на первой линии с отдельным входом. Стартовая цена одного квадратного метра в ЦАО составляет 10 тысяч рублей, в других округах средняя цена аренды на старте — 4,8 тысячи рублей за «квадрат», ­— сказал руководитель департамента по конкурентной политике столицы Геннадий Дегтев.
По его словам, город реализует коммерческие объекты в разных округах с разными техническими характеристиками — предпринимателям есть, из чего выбирать. Объекты аренды расположены во всех округах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов.
Самое большое количество предложений находится в Юго-Восточном округе — 48 лотов. Почти столько же в Юго-Западном административном округе — 47 лотов. Тройку лидеров по выставленным на аукционы объектам замыкает Центральный округ, где через аукционы можно арендовать 30 объектов.
В июне в департамент по конкурентной политике передали новый пул комплектов лотовой документации для последующей реализации на аукционах, отметил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.
«Сорок два нежилых объекта переданы для реализации на единой торговой площадке Москвы. Объекты расположены в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Их площадь составляет от 67 до 590 квадратных метров», — отметил Гаман.
РИАМО: последние новости
Власти Подмосковья держат на контроле ситуацию с Urban Group Воробьев: Решаем проблему обманутых дольщиков в ручном режиме Более 1,1 тысячи ТЦ в Подмосковье работают с нарушениями пожарных требований
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры44
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»39
На Украину надвигается катастрофа285
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение