ПИК построит рядом с площадкой реновации в Измайлове три монолитных дома

МОСКВА , 6 июл — РИА Недвижимость. Девелоперская компания ПИК построит три монолитных дома рядом с площадкой реновации в московском районе Измайлово.

Как говорится в сообщении компании, общая площадь квартир в них составит 54 тысячи квадратных метров, а общая площадь проекта, запланированного по адресу: Измайловский проезд, владение 5а, строение 11, превысит 100 тысяч квадратных метров.

Помимо жилья в составе комплекса, получившего название «Измайловский 11», запланировано возведение общего для трех корпусов подземного паркинга на 477 мест. Как указывается на сайте проекта, заселение первых квартир комплекса предполагается в марте 2021 года.

Проект ПИК запланирован на месте стадиона "Спартак" в Измайлове. Осенью прошлого года его застройку одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы. Компании разрешили построить на участке в 3,5 гектара до 89 тысяч квадратных метров жилья.

Территория планируемой застройки находится вплотную к расположенным в границах бывшего Черкизовского рынка стартовых площадок московской программы реновации.

В частности, в непосредственном соседстве с участком ПИК, расположен участок в 3,6 гектара (Измайловский проезд, владение 5, з/у 1), для которого Московский фонд реновации в начале 2018 года провел конкурс на проектировщика жилья по программе реновации.

Согласно техзаданию конкурса, здесь планируется построить дома переменной этажности общей площадью 84,6 тысячи квадратных метра с подземной автостоянкой на 496 мест. Общая расчетная площадь квартир составляет 55 тысяч квадратных метров.

Единственной допущенной к конкурсу компанией стала проектная структура ПИК — «ПИК-Проект».