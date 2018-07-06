Нижневартовск в несколько раз опережает города Югры по вводу жилья

46 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижневартовске за пять месяцев года. Об этом сообщает официальный штаб правительства Югры.

Сургуте даже не дотянули до 20 тысяч «квадратов» (19 тысяч). Далее неожиданность — Советский район. Тут показатели уже небольшие — чуть больше 6 тысяч. В столице Югры — 5,5.

По мнению экспертов, по этим цифрам рано судить об общей тенденции — основная сдача объектов приходится на вторую половину года.

В Сургуте по итогам года готовятся ввести 247 тысяч квадратных метров жилья, в Нижневартовске — 110. В столице Югры — 70 тысяч.