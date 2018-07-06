Ещё
Нижневартовск в несколько раз опережает города Югры по вводу жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижневартовск в несколько раз опережает города Югры по вводу жилья 

АиФ Югра 6 июля 2018
Фото: АиФ Югра
46 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижневартовске за пять месяцев года. Об этом сообщает официальный штаб правительства Югры.
В Сургуте даже не дотянули до 20 тысяч «квадратов» (19 тысяч). Далее неожиданность — Советский район. Тут показатели уже небольшие — чуть больше 6 тысяч. В столице Югры — 5,5.
По мнению экспертов, по этим цифрам рано судить об общей тенденции — основная сдача объектов приходится на вторую половину года.
В Сургуте по итогам года готовятся ввести 247 тысяч квадратных метров жилья, в Нижневартовске — 110. В столице Югры — 70 тысяч.
Добавим, что в рейтинг не вошел Нефтеюганск. Причины неизвестны.
АиФ Югра: последние новости
В столице Югры по ночам сносят дома В Югорске избран глава города Профсоюзы в Югре готовят акцию против повышения пенсионного возраста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»40
На Украину надвигается катастрофа289
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение