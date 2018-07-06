В 23 регионах построят новые объекты инфраструктуры

5 июля на видеоселекторном совещании, которое прошло под председательством замглавы Минстроя России Юрия Гордеева 5 июля, было заявлено, что в 2018 году будет построено и реконструировано 89 объектов коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры в 23 субъектах России

Это должно произойти в рамках реализации двух мероприятий госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По большинству объектов регионы уже провели конкурсные процедуры и заключили контракты на строительно-монтажные работы.

В содействии развития коммунальной и инженерной инфраструктуры принимает участие 12 регионов. В них будет построено 35 соответствующих объектов.

Повышение сейсмоустойчивости строений в 2018 году проходит в 11 субъектах. Там будет построено или усилено 54 объекта: жилые дома, детские сады, школы, котельная и другие.

В Минстрое России до 10 июля продолжается прием заявок от субъектов, расположенных в сейсмических районах России, на участие в мероприятии «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» в 2019 году.