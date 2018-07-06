В Воронеже утвердили проект застройки намывной территории вдоль водохранилища 

Жилой комплекс «Лазурный» возведёт ДСК. Мэрия Воронежа утвердила проект застройки намывной территории, ограниченной улицами Артамонова, Маршала Одинцова и набережной Чуева. Домостроительный комбинат возведёт вдоль водохранилища жилой комплекс «Лазурный». Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации в пятницу, 6 июля. Строительство будет вестись на намывной территории вдоль берега водохранилища, сформированной в 80-е годы. Эти земельные участки не использовались более 30 лет из-за отсутствия плана их комплексного освоения. Как ранее рассказал представитель АО «ДСК» Игорь Науменко, компания получила эти участки под застройку взамен на решение проблемы обманутых дольщиков. На участке площадью 47,6 га АО «ДСК» построит 24 жилых панельных дома высотой от 10 до 17 этажей. Площадь жилья в новостройках составит 460,8 тыс. кв. м, количество квартира — 9879, планируемая численность населения в квартале — 15360 человек. Многоэтажные паркинги и открытые стоянки вместят 5990 автомобилей. Как на публичных слушаниях рассказал главный архитектор УК «Жилпроект» Сергей Ушаков, собственно под застройку отведут 22,3 га. Два из девяти участков общей площадью около 6 га уже зарезервировали под строительство школы на 1224 ученика и двух детских садов на 600 мест. Еще 80 детей примут два встроенно-пристроенных дошкольных учреждения дополнительного образования на улицах Артамонова, 34ж Маршала Одинцова, 25в. А школьники могут ходить в находящиеся поблизости учреждения — например, №52, №71, №19, №36 Общая площадь озелененных территорий составит 12 га, из которых сквер займёт 7,5 га. Так же в квартале создадут спортивные и многофункциональные детские игровые площадки. На первых этажах жилых зданий застройщик разместит магазины, точки общепита, предприятия бытового обслуживания, филиал банка, жилищно-эксплуатационную службу, досуговые центры и пункт охраны. В пристройках к домам появятся торговые площади, аптека и кабинет семейного врача. Срок завершения строительства — 2024 год. Так же, в квартале, ограниченном улицами Артамонова, Маршала Одинцова и набережной Чуева, возводит жилой комплекс «Волна-1» ГК «Еврострой». Екатерина Трещикова