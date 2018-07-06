До конца года в Новосибирской области капитально отремонтируют 760 МКД

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик рассказала, что на 1 июля в регионе полностью завершены работы по капремонту 307 многоквартирников.

«Сезон фактических ремонтно-строительных работ стартовал не так давно, но уже завершены работы по капитальному ремонту 40% объектов, запланированных на этот год, — отметила Елена Макавчик.

В 2018 году финансирование мероприятий за счет средств фонда капремонта составит около 2 млрд рублей. Завершить основной объем работ планируется к 1 декабря.