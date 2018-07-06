Ещё
До конца года в Новосибирской области капитально отремонтируют 760 МКД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До конца года в Новосибирской области капитально отремонтируют 760 МКД 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Елена Макавчик рассказала, что на 1 июля в регионе полностью завершены работы по капремонту 307 многоквартирников.
«Сезон фактических ремонтно-строительных работ стартовал не так давно, но уже завершены работы по капитальному ремонту 40% объектов, запланированных на этот год, — отметила Елена Макавчик.
В 2018 году финансирование мероприятий за счет средств фонда капремонта составит около 2 млрд рублей. Завершить основной объем работ планируется к 1 декабря.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Жители Инты распродают недвижимость за бесценок «Единая Россия» проконтролирует реализацию закона о новой системе финансирования жилищного строительства Россияне стали больше занимать у банков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа295
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа27
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение