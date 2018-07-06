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ЛСР открыла продажи в ЖК бизнес-класса «Ленинграdка 58» на севере Москвы
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ЛСР открыла продажи в ЖК бизнес-класса «Ленинграdка 58» на севере Москвы 

РИА Недвижимость 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Группа компаний ЛСР открыла продажи квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Ленинграdка 58» на севере Москвы, говорится в пресс-релизе застройщика.
Два монолитных здания переменной этажности от 14 до 29 этажей включают 966 квартир с площадью от 33 до 117 квадратных метров. Стоимость квадратного метра — от 150 тысяч рублей. Цены на квартиры здесь стартуют от 5,7 миллиона рублей. Оба дома планируются к сдаче в эксплуатацию в IV квартале 2020 года.
"Важно, что комплекс будет сдаваться единовременно, поэтому жильцы смогут избежать неудобств «жизни на стройке»", — говорится в нем.
"Ленинграdка 58" появится в обжитом районе. Рядом с жилым комплексом есть школа, магазины, кафе и рестораны, несколько фитнес-центров, медицинские учреждения, торговые центры «Метрополис» и «Водный».
В десяти минутах ходьбы от жилого комплекса находится метро «Водный стадион». За пять минут можно будет доехать до метро «Войковская» или станции Московского центрального кольца «Балтийская» на общественном транспорте. Рядом парк Дружбы с Фестивальными прудами, парк Северного речного вокзала с выходом на набережную, Невский парк с Головинским каналом, Головинские пруды и парк Покровское-Стрешнево, добавляется в сообщении.
"Изюминкой жилого комплекса «Ленинграdка 58» станут квартиры с террасами, с которых будет открываться вид на Химкинское водохранилище. Оба здания жилого комплекса спроектированы так, чтобы максимальное количество квартир имело видовые характеристики. Некоторые из них будут ориентированы на две, а некоторые — даже на три стороны света", — подчеркивается в пресс-релизе.
Проектом предусмотрено жилье как с классическими, так и с европланировками. В жилом комплексе можно будет приобрести квартиры с так называемыми master-bedroom — спальнями с собственными санузлами, ванными комнатами и гардеробными, добавляется в нем.
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