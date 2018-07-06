Ещё
Коммунальный «рай»: кто при Сталине жил в отдельных квартирах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальный «рай»: кто при Сталине жил в отдельных квартирах 

Русская семерка 6 июля 2018
Фото: Русская семерка
Во время правления Сталина заселение городов шло огромными темпами. Жители деревень и сел устремились Москву, Ленинград и другие мегаполисы, с фронта возвращались солдаты, из эвакуации — беженцы.
Жилья на всех стало не хватать. Еще в 20-х годах ХХ века жилищная норма составляла 8 кв. м. на человека. В 30-х она уже снизилась до 4 кв. м. и оставалась такой до самой кончины Сталина. Большинство граждан СССР на большее, чем комната в коммунальной квартире, не рассчитывало. Кто же имел отдельное жилье?
Коммунальный «рай»
После Великой Отечественной войны активно строились фабрики, заводы и другие предприятия. Строителей селили, как правило, неподалеку в деревянных бараках, которые отличались низким качеством и отсутствием благ цивилизации. Горячего водоснабжения там не было, а из всех удобств — максимум унитаз и раковина. Частенько в подобных рабочих поселках не было и канализации, а воду брали из колонок. Подавляющее же большинство советских граждан жили в коммунальных квартирах. Обычно они размещались в бывших доходных домах и дворянских усадьбах, разделенных для этих целей многочисленными перегородками. В одной коммунальной квартире с одним санузлом и одной кухней могли проживать от 3 до 7 семей в зависимости от площади и количества комнат. В то же время строительство так называемых сталинских домов велось ударными темпами. Строили знаменитые теперь сталинские высотки, как правило, заключенные или пленные. Но рядовые «сталинки», не блиставшие архитектурой, предназначались опять же для коммунального жилья.
Квартиры для элиты
Чиновники того времени просто утопали в жалобах и заявлениях граждан с просьбами предоставить им комнату большей площади, потому что о квартирах рядовым рабочим и служащим приходилось только мечтать. В те годы в отдельные квартиры предоставлялись лишь так называемой элите советского общества: руководителям, директорам, высшим партийным работникам, а также видным деятелям науки и искусства. Например, в знаменитом московском доме на Котельнической набережной жили как работники КГБ, высокопоставленные военные и чиновники, так и актриса Фаина Раневская, балерина Галина Уланова, поэт Роберт Рождественский и сам архитектор высотки Дмитрий Чечулин. До сих пор в народе ходит байка о том, как получила отдельную квартиру Фаина Раневская. Ее, мол, хотели завербовать сотрудники КГБ, но актриса отмахнулась от них: «Да вы что? Я болтаю во сне, а живу в коммуналке!» Списки жильцов элитных высоток утверждал сам Сталин. Обычно это были новостройки, подобные дому на Котельнической, в стиле «сталинского» ампира. В них имелись, как ни странно, все буржуазные «штучки», которые советская власть так отчаянно старалась искоренить. Это и большая площадь, и лепнина, и паркет, и высокие потолки, и раздельный санузел, и даже помещения под кабинет и библиотеку. Однокомнатная элитная «сталинка» — большая редкость. [С-BLOCK]
Задел на будущее
Несмотря на всю жилищную неустроенность простых смертных в сталинский период, в 40-50-х годах прошлого столетия, были выстроены и заработали металлургические заводы, предприятия по производству железобетонных изделий, которые впоследствии обеспечили материалом многочисленные стройки хрущевской эпохи.
Русская семерка: последние новости
Русский язык: как он появился на самом деле «Адмирал Кузнецов»: почему российский авианосец назвали «кораблем позора» Чем опасны однокомнатные квартиры
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»41
На Украину надвигается катастрофа293
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа25
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение