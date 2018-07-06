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Собственники элитных квартир не готовы сдавать жилье болельщикам ЧМ
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Большинство собственников элитных квартир в Москве не готовы сдавать жилье болельщикам ЧМ 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Лишь около 3% собственников элитных столичных квартир готовы сдавать свое жилье болельщикам чемпионата мира по футболу, стоимость аренды составляет в среднем 600-800 тысяч рублей в месяц, сообщает в пятницу «Интерфакс».
«Не более 3% собственников элитных квартир в центре города готовы сдать свои объекты для гостей ЧМ», — говорится в сообщении.
Аналитики компании Savills в России отметили, что речь идет о краткосрочной аренде.
Во время проведения чемпионата мира по футболу элитные квартиры предлагаются в аренду за 600-800 тысяч рублей в месяц. Самые дорогие квартиры находятся в районе Ленинского проспекта, станций метро «Арбат» и «Кропоткинская», там средние ставки составляют 1,9 и 1,5 миллиона рублей в месяц соответственно.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
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