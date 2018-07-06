Собственники элитных квартир не готовы сдавать жилье болельщикам ЧМ

Большинство собственников элитных квартир в Москве не готовы сдавать жилье болельщикам ЧМ

Лишь около 3% собственников элитных столичных квартир готовы сдавать свое жилье болельщикам чемпионата мира по футболу, стоимость аренды составляет в среднем 600-800 тысяч рублей в месяц, сообщает в пятницу «Интерфакс»

«Не более 3% собственников элитных квартир в центре города готовы сдать свои объекты для гостей ЧМ», — говорится в сообщении.

Аналитики компании Savills в России отметили, что речь идет о краткосрочной аренде.

Во время проведения чемпионата мира по футболу элитные квартиры предлагаются в аренду за 600-800 тысяч рублей в месяц. Самые дорогие квартиры находятся в районе Ленинского проспекта, станций метро «Арбат» и «Кропоткинская», там средние ставки составляют 1,9 и 1,5 миллиона рублей в месяц соответственно.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.