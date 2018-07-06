Ещё
Власти Заинска в Татарстане демонтируют пострадавшие от взрыва в жилом доме квартиры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Заинска в Татарстане демонтируют пострадавшие от взрыва в жилом доме квартиры 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Казанский репортер
КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти города Заинск (Татарстан) до конца текущей недели демонтируют шесть квартир, серьезно пострадавших от взрыва в жилом многоквартирном доме. После этого их планируется восстановить, сообщила ТАСС в пятницу начальник отдела по связям с общественностью, СМИ и межнациональным отношениям Заинского муниципального района Амина Биккинина.
"Сейчас идёт демонтаж, определена подрядная организация — пятый и четвертый этажи, те квартиры, которые пострадали, разбирают. Потом те квартиры, которые пострадали, заново построят. Там разбираются шесть квартир — четыре на пятом этаже, две на четвертом этаже", — сказала она, отметив, что демонтаж планируется завершить к концу текущей недели.
Кроме того, по словам собеседницы агентства, рассматривается вопрос косметического ремонта квартир этажами ниже, которые пострадали в меньшей степени, за счет муниципалитета.
Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы выставили на аукцион старинную купеческую усадьбу XIX в. в Басманном районе В Калмыкии планируют достроить три дома для обманутых дольщиков Расходы по строительству лесных питомников переложат на бизнес
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа294
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру16
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа26
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение