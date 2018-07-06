«Халява закончилась»: за парковку во дворе стали брать деньги

В жилом комплексе в Балашихе с автомобилистов начали собирать деньги за парковку на придомовой территории.

О ситуации рассказал один из владельцев квартиры в балашихинском ЖК «Эдельвейс-комфорт». Олег Пискулов, инвалид второй группы, столкнулся с неожиданными проблемами в собственном дворе. В один из вечеров, когда он возвращался домой, местные охранники подняли автоматические выдвижные столбики (болларды) под его автомобилем. Они заявили, что ему запрещен въезд во двор, так как «он находится в черном списке».

В беседе с изданием "Ридус" Пискулов рассказал, как он, а также еще десятки жителей жилого комплекса, оказался в таком положении.

По его словам, 90% жилья в «Эдельвейс-комфорт» владеет предприниматель Константин Золотухин . В комплексе, где квартиры стоят от 3 до 9 млн рублей, имеется платный подземный паркинг — машино-место там оценивается в 9 тыс. рублей в месяц плюс коммуналка — 2 тыс. рублей. Сам двор позиционируется как «свободный от автомобилей», при этом жильцам в качестве альтернативы была обещана бесплатная парковка на улице Чистопольская возле дома. Однако в один момент, по выражению самого бизнесмена Золотухина, «халява закончилась».

"Золотухин начал говорить, что земля на этой улице принадлежит ему, что он платит за нее аренду, — рассказал журналистам Пискулов. — Говорил, что халява у нас кончилась и на этом он вводит платный режим на проезд к домам. Сначала говорили, что парковка будет платная для гостей. Вчера у меня не сработал ключ к шлагбауму. В управляющей компании мне заявили, раз у меня нет купленного или арендованного подземного паркинга, то въезд отныне платный".

Жителей, не имеющим места на паркинге, обязали платить за парковку по 50 рублей в час, а ночь стоянки обходится им в 500 рублей.

Сам Золотухин называет нововведение вынужденной мерой, поскольку «он сам ежемесячно оплачивает государству пользование землей, на которой и расположена улица Чистопольская». «По кадастровой карте эта земля оценена в 140 млн рублей», — заявил предприниматель.

Что касается ситуации с инвалидом Пискуловым и его автомобилем, поврежденным боллардами, предприниматель предположил, что «кто-то проезжает, а кто-то пытается проехать вслед за ним, вот его на рога и подняли». Более того, он усомнился в подлинности документа, подтверждающего инвалидность водителя. «Я знаю только одного инвалида на территории ЖК. Это ребенок больной ДЦП. Его родителям разрешено парковаться. У всех остальных документы куплены», — уверен бизнесмен.

Олег Пискулов, в свою очередь, намерен подать в суд на охранников, из-за которых его машина получила повреждения.