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Среднерусский банк обсудил новые сценарии работы с застройщиками
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Среднерусский банк обсудил новые сценарии работы с застройщиками 

АиФ 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел конференцию для застройщиков, посвященную изменениям в Федеральный закон N 214 от 30.12.2004 о долевом строительстве.
Изменения диктуют новые требования к самим застройщикам и проектам строительства объектов жилой недвижимости. Введены механизмы контроля целевого расходования средств физических лиц, внесенных для оплаты жилых площадей в строящемся объекте. Это счета эскроу и банковское сопровождение счетов застройщиков.
Представители банка рассказали о двух новых продуктах, запущенных Сбербанком для застройщиков — банковском сопровождении специальных счетов застройщиков и кредитовании с использованием счетов эскроу.
«В новых реалиях мы видим открывающиеся возможности. В данном случае это возможность еще больше инвестировать в строительный бизнес», — отметил в своем выступлении Вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов.
Участники мероприятия обсудили взаимодействие в рамках новой структуры работы, возможные риски и пути их преодоления.
«Мы очень ценим такой формат общения с застройщиками, вникание в детали бизнес-процессов и информативные ответы от Сбербанка. Вместе мы сможем более продуктивно реализовывать нормы закона», — подчеркнул Николай Поздняков, генеральный директор, бенефициар ООО СИК САС.
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