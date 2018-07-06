Среднерусский банк обсудил новые сценарии работы с застройщиками

Среднерусский банк ПАО Сбербанк провел конференцию для застройщиков, посвященную изменениям в Федеральный закон N 214 от 30.12.2004 о долевом строительстве.

Изменения диктуют новые требования к самим застройщикам и проектам строительства объектов жилой недвижимости. Введены механизмы контроля целевого расходования средств физических лиц, внесенных для оплаты жилых площадей в строящемся объекте. Это счета эскроу и банковское сопровождение счетов застройщиков.

Представители банка рассказали о двух новых продуктах, запущенных Сбербанком для застройщиков — банковском сопровождении специальных счетов застройщиков и кредитовании с использованием счетов эскроу.

«В новых реалиях мы видим открывающиеся возможности. В данном случае это возможность еще больше инвестировать в строительный бизнес», — отметил в своем выступлении Вице-президент ПАО Сбербанк, Председатель Среднерусского банка Игорь Артамонов

Участники мероприятия обсудили взаимодействие в рамках новой структуры работы, возможные риски и пути их преодоления.

«Мы очень ценим такой формат общения с застройщиками, вникание в детали бизнес-процессов и информативные ответы от Сбербанка. Вместе мы сможем более продуктивно реализовывать нормы закона», — подчеркнул Николай Поздняков , генеральный директор, бенефициар ООО СИК САС.