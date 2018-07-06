В Омске выделяют почти два миллиона рублей на спасение гидроузла

Деньги пойдут на защиту гидротехнического сооружения от паводка. На сайте госзакупок объявлен аукцион по выполнению противопаводковых мероприятий на гидроузле. Работы предстоит выполнить на реке Карбушевка Омского района. Заказчиком выступает ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Омской области ». Цена контракта — 1,7 млн руб. Согласно конкурсной документации, работы должны завершиться к 1 октября 2018 года. Компании-победителю предстоит провести подготовительные работы, ремонт промоины паводкового водосброса, установить колодец. Аукцион назначен на 20 июля. Напомним, месяц назад областные чиновники заявили, что строительство Красногорского водоподъемного гидроузла невозможно без федерального финансирования. Сейчас необходимо провести госэкспертизу объекта. Расчетная стоимость завершения строительства гидроузла составляет почти 9,5 млрд руб.