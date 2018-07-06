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Ivd.ru запустил сервис готовых дизайн-проектов по привлекательной цене
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Ivd.ru запустил сервис готовых дизайн-проектов по привлекательной цене 

Salon.ru 6 июля 2018
В разделе готовых дизайн-проектов на ivd.ru представлено 7 решений в разных стилях: от ультрасовременных до классических. Проекты рассчитаны на двух— и трёхкомнатные квартиры в типовых домах, но могут быть адаптированы по запросу под любую квартиру.
Покупая проект от ivd.ru, вы получаете:
— Готовую дизайн-концепцию для своей квартиры
— Смету
— Рабочие чертежи
Преимущества дизайн-проекта от ivd.ru:
1. Вы сможете грамотно спланировать ремонт и сэкономить до 50% на работах и материалах.
2. Вы получите именно тот интерьер, который видите на фото.
3. В отличие от индивидуального проекта, готовый стоит гораздо дешевле. Стоимость начинается всего от 499 рублей!
Выбирайте понравившееся решение на ivd.ru.
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