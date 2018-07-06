Ivd.ru запустил сервис готовых дизайн-проектов по привлекательной цене

В разделе готовых дизайн-проектов на ivd.ru представлено 7 решений в разных стилях: от ультрасовременных до классических. Проекты рассчитаны на двух— и трёхкомнатные квартиры в типовых домах, но могут быть адаптированы по запросу под любую квартиру.

Покупая проект от ivd.ru, вы получаете:

— Готовую дизайн-концепцию для своей квартиры

— Смету

— Рабочие чертежи

Преимущества дизайн-проекта от ivd.ru:

1. Вы сможете грамотно спланировать ремонт и сэкономить до 50% на работах и материалах.

2. Вы получите именно тот интерьер, который видите на фото.

3. В отличие от индивидуального проекта, готовый стоит гораздо дешевле. Стоимость начинается всего от 499 рублей!

Выбирайте понравившееся решение на ivd.ru.