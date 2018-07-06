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Ситуация с арендой на Мальте не так плоха, как кажется — мнение
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Ситуация с арендой на Мальте не так плоха, как кажется — мнение 

Prian.ru 6 июля 2018
Фото: Prian.ru
Резкий скачок цен на аренду жилья на Мальте в последние годы вызвал опасения, что рынок полностью выйдет из-под контроля, а последствия будут такими же серьезными, как и тысячи мальтийских арендаторов, которых выгоняют на улицы. Тем не менее, Стив Мерсиека не обращает внимания на эти предупреждения и действительно считает, что рынок аренды стабилизируется, сообщает Lovin Malta.
Эксперт поясняет, что снимать квартиру, к примеру, в центре Милана или Дублина — в три раза дороже, чем на Мальте, хотя средняя зарплата в этих городах всего вдвое выше. Средняя арендная плата на Мальте составляет чуть менее €950 в месяц за апартаменты с двумя-тремя спальнями. Это дешевле, чем в крупнейших европейских городах, за исключением Афин. За одни и те же деньги на Мальте можно снять квартиру площадью 100 кв.м, а в Лондоне и Амстердаме — 40-50 «квадратов».
Мерсиека полагает, что цены на аренду больше не будут расти, как это было в последние годы, потому как квартиры раньше сильно недооценивались, но теперь достигли своей истинной стоимости. В период с 2013 по 2016 год иностранный интерес к Мальте значительно вырос, вызвав всплеск спроса и, как следствие, рост арендной платы примерно на 93%. Считается, что в такой тенденции отчасти виноваты индивидуальные программы инвесторов (IIP), которые требуют, чтобы люди, которые покупают Мальтийское гражданство, арендовали недвижимость как минимум за €1 330 в месяц.
Тем не менее, Мерсиека утверждает, что число участников IIP является минимальным от общего количества арендаторов и вместо этого приписывает всплеск спроса на аренду росту международного интереса к Мальте, который подпитывается различными приемами интернет-маркетинга через Facebook, Instagram и Snapchat. Сюда летают low-cost компании, а на сайтах краткосрочной аренды — много привлекательных предложений.
Как бы то ни было, цены на аренду сейчас демонстрируют ранние признаки стабильности, увеличившись примерно на 5% за последние 12 месяцев, поскольку на рынок выходит больше квартир. Мерсиека считает, что они сильно не поднимутся, если заработная плата не увеличится, просто потому, что проблема доступности еще больше усугубится.
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