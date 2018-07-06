Заксобрание приняло закон о масштабных инвестпроектах 

5 июля Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении одобрило законопроект, предусматривающий новый критерий масштабности инвестиционного проекта.
Разработанный Комитетом по инвестициям механизм масштабных инвестиционных проектов касается строительства и реконструкции крупных социально-значимых инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге.
При этом критерии масштабного инвестпроекта определяют минимальный объем инвестиций в размере 15 млрд рублей для строительства (реконструкции) объекта спорта или культуры. В целях окупаемости основного проекта, с инвестором без проведения дополнительных торгов будет заключен договор аренды смежных земельных участков для создания иных социальных и коммерческих объектов.
«Усовершенствование законодательства в данной сфере направлено на улучшение инвестиционной привлекательности социально значимых, но экономически неэффективных для инвесторов проектов, — пояснила председатель Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк. — Комплексный характер предложенных мер позволит обеспечить рентабельность капиталоемких проектов спорта и культуры для бизнеса».