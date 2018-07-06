Заксобрание приняло закон о масштабных инвестпроектах

5 июля Законодательное собрание Санкт-Петербурга в третьем чтении одобрило законопроект, предусматривающий новый критерий масштабности инвестиционного проекта.

Разработанный Комитетом по инвестициям механизм масштабных инвестиционных проектов касается строительства и реконструкции крупных социально-значимых инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге.

При этом критерии масштабного инвестпроекта определяют минимальный объем инвестиций в размере 15 млрд рублей для строительства (реконструкции) объекта спорта или культуры. В целях окупаемости основного проекта, с инвестором без проведения дополнительных торгов будет заключен договор аренды смежных земельных участков для создания иных социальных и коммерческих объектов.