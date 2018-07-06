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В центре Москвы осталось 52 долгостроя
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В центре Москвы осталось 52 долгостроя 

РИА Недвижимость 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
На территории центрального округа Москвы ликвидировано 76% объектов незавершенного строительства, в результате чего число долгостроев сократилось до 52, говорится в сообщении департамента градостроительной политики города.
"На сегодняшний день в центральной части города ликвидировано 76% от общего количества долгостроя, на контроле — 52", — отмечается в нем.
За январь-июнь из числа долгостроев исключили 7 объектов, по четырем из них возобновлены работы, выданы разрешения на строительство, по трем площадкам — работы не начинались, ранее принятые решения по их реализации городом признаны нецелесообразными, добавляется в материалах.
Так, к числу объектов, по которым были возобновлены работы, относятся Палаты Киреевского на Остоженке, многофункциональный общественно-деловой комплекс на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садовой-Спасской улицы, строительство поминальной часовни воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади, говорится в сообщении.
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