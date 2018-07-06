Список долгостроев в центре Москвы уменьшился до 52 объектов

На семь объектов уменьшился список объектов незавершенного строительства на территории ЦАО в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на его главу Сергея Левкина.

«С 2011 г. оперативная группа Стройкомплекса исключила из перечня незавершенного строительства (долгостроя) на территории ЦАО 164 объекта. Изначально на территории центра города зафиксировано 216 объектов долгостроя. На сегодняшний день в центральной части города ликвидировано 76% от общего количества долгостроя, на контроле — 52. За январь-июнь 2018 г. список уменьшился на семь объектов, по четырем из которых — возобновлены работы, выданы разрешения на строительство, по трем площадкам — работы не начинались, ранее принятые решения по их реализации городом признаны нецелесообразными», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

Как уточнили в пресс-службе, в числе возобновленных — реставрация памятника культурного наследия Палаты Киреевского на ул. Остоженка, многофункциональный общественно-деловой комплекс на пересечении ул. Академика Сахарова и ул. Садовая-Спасская, строительство поминальной часовни воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади.