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Ремонт дома с трещиной в Петербурге начнется после изменения проектной документации
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Ремонт дома с трещиной в Петербурге начнется после изменения проектной документации 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Ремонт дома на Зверинской улице в Санкт-Петербурге, где образовалась трещина в стене на несколько этажей, приостановлен из-за необходимости откорректировать проектно-сметную документацию. Как сообщили в понедельник в жилищном комитете, к работам планируют вернуться через две недели, пока же двенадцать жильцов квартир из аварийного подъезда временно размещены в маневренном жилом фонде.
"В ближайшие две недели в [проектно-сметную] документацию планируется внести изменения с учетом состояния несущих конструкций здания. После того, как изменения будут внесены, подрядная организация вернется к выполнению работ по устранению аварийности", — сообщили в жилищном комитете. В настоящее время в здании установлены временные крепления под деформированные участки кирпичной продольной стены и под перекрытия. Работы по восстановлению межэтажных перекрытий временно приостановлены.
Дом 1910 года постройки был включен в краткосрочный план капитального ремонта на 2016 год по устранению аварийности межэтажных перекрытий в нескольких квартирах, но из-за нежелания владельцев квартир переезжать в маневренный фонд на время ремонта подрядная организация смогла приступить к работам только в текущем году. Во время ремонта были обнаружены дополнительные повреждения в несущих продольных стенах, были эвакуированы жильцы. Специальная комиссия также обнаружила частичный разбор несущих стен на уровне 1 и 2 этажей, данные работы ранее не были согласованы владельцами.
6 июля из жилого дома на Зверинской улице, 20 в Петроградском районе были эвакуированы жильцы дома из-за обнаруженной в стене трещины. После осмотра специалистами дом не был признан аварийным, поэтому жильцам квартир из остальных подъездов разрешили вернуться в них. Здание частично затянули сеткой, чтобы обезопасить прохожих от падения штукатурки.
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