Дом.рф может увеличить число имеющих право на бесплатную землю под ЖСК

"Мы предлагаем расширить категории граждан, кому возможно предоставление господдержки. Например, недавно было обсуждение и обращение депутатов о возможности бесплатного предоставления земельных участков ветеранам военной службы и ветеранам госорганов", — сказал он.