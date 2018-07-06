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Дом.рф может увеличить число имеющих право на бесплатную землю под ЖСК
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Дом.рф может увеличить число имеющих право на бесплатную землю под ЖСК 

РИА Недвижимость 6 июля 2018
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Госкомпания «Дом.рф» может увеличить число льготных категорий граждан, имеющих возможность получения бесплатных земельных участков под ЖСК, сообщил глава компании Александр Плутник на заседании в Совете Федерации.
"Мы предлагаем расширить категории граждан, кому возможно предоставление господдержки. Например, недавно было обсуждение и обращение депутатов о возможности бесплатного предоставления земельных участков ветеранам военной службы и ветеранам госорганов", — сказал он.
"Дом.рф" (ранее — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот федеральной земли, неиспользуемой правообладателями.
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