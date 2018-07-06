Ещё
Москва в I полугодии отклонила треть заявок на долевое строительство жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва в I полугодии отклонила треть заявок на долевое строительство жилья 

РИА Недвижимость 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы в первом полугодии отказали примерно трети заявок на получение заключения о соответствии (ЗОС) требованиям закона о долевом строительстве, следует из сообщения Москомстройинвеста.
"С начала 2018 года в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС. Из них положительное решение было принято по 119 заявкам, отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению, отказано в приеме документов по 18 заявлениям. Остальные заявки находятся на рассмотрении", — говорится в нем.
Как поясняется в сообщении, в большинстве случаев отказы в выдаче ЗОС связаны с ошибками в заполнении проектной декларации.
С 1 января 2017 года все девелоперы, работающие по схеме долевого строительства, перед началом продаж в проекте обязаны получить ЗОС, без которого Росреестр не будет регистрировать договоры долевого участия.
РИА Недвижимость: последние новости
Сдача 2-й очереди ЖК "Баркли Медовая долина" перенесена на конец 2018 года На северо-востоке Москвы работала незаконная сауна на техэтаже магазина ПИК построит рядом с площадкой реновации в Измайлове три монолитных дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»42
На Украину надвигается катастрофа296
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа29
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение