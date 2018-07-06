Москва в I полугодии отклонила треть заявок на долевое строительство жилья

МОСКВА , 6 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы в первом полугодии отказали примерно трети заявок на получение заключения о соответствии (ЗОС) требованиям закона о долевом строительстве, следует из сообщения Москомстройинвеста.

"С начала 2018 года в Москомстройинвест поступило 243 заявления на предоставление ЗОС. Из них положительное решение было принято по 119 заявкам, отказано в выдаче ЗОС по 71 заявлению, отказано в приеме документов по 18 заявлениям. Остальные заявки находятся на рассмотрении", — говорится в нем.

Как поясняется в сообщении, в большинстве случаев отказы в выдаче ЗОС связаны с ошибками в заполнении проектной декларации.