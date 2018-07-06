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И. Яровая предложила запустить образовательную программу для граждан о сфере ЖКХ и строительства
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И. Яровая предложила запустить образовательную программу для граждан о сфере ЖКХ и строительства 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») выступила с предложением запустить образовательную программу, чтобы повысить уровень знаний граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Об этом она сообщила в ходе заседания президиума совета законодателей при федеральном собрании РФ.
«У нас сегодня проблемы с управляющими компаниями почему? Все мы знаем очень хорошо — потому что нет ощущения собственника. Вот своя квартира да, а дом — нет. Поэтому, я считаю, нам нужно прежде всего запустить образовательную программу.
Нам нужно качественно повысить уровень знаний наших граждан, которые смотивируют их на более активную позицию в управлении жильем как собственников», — сказала И. Яровая.
Она также напомнила, что Госдума внесла изменения в законодательство о защите прав потребителей, теперь на уровне МФЦ регионы имеют право консультировать граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере ЖКХ.
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