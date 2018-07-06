Объем текущего строительства в июне достиг 120 млн кв. м (график) 

За месяц объем текущего строительства вырос на 0,4% и достиг рекордного уровня зафиксированного в сентябре 2017 года. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июня 2018 года объем текущего строительства составил 120,0 млн м². Это на 1,3% больше чем год назад, когда строилось 118,5 млн м². Количество строящихся застройщиками жилых домом (15 072 ед.) превысило прошлогодний показатель на 0,4%. В строящихся домах насчитывается 2,43 млн жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов). Восстановление объемов текущего строительства, безусловно, позитивный факт, поскольку это непосредственно влияет на будущие объемы ввода жилья. Впрочем, исходя из средней продолжительности строительства (которая за 2017 год составила 32,4 месяца, а по объектам, введенным с начала 2018 года, выросла до 35,6 месяца), можно утверждать, что достигнутый объем текущего строительства соответствует среднегодовому объему ввода в 41—44 млн м². А эта величина не превышает объем ввода жилья застройщиками по данным Росстата по последние 12 месяцев (44,5 млн м²), поэтому ожидать существенного роста объема ввода индустриального жилья в обозримом будущем не приходится. Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома, где находится 97,1% строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 2,4% строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,5% строящихся жилых единиц. За месяц распределение долей не изменилось. В целом застройщики жилья в РФ осуществляют строительство 5 334 жилых комплексов (в прошлом месяце было 5 303) в 83 регионах. Более половины жилищного строительства сосредоточено в шести регионах: Московская область (12,2% совокупной площади жилых единиц), Москва (11,8%), Санкт‑Петербург (11,4%), Краснодарский край (7,6%), Ленинградская область (5,2%) и Свердловская область (2,8%).