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Дом на Профсоюзной поставили на кадастровый учет по программе реновации жилья
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Дом на Профсоюзной поставили на кадастровый учет по программе реновации жилья 

Управа района Коньково 6 июля 2018
Фото: Управа района Коньково
Как сообщили в пресс-службе столичного Росреестра, два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города поставлены на учет. Один из них расположен в районе Коньково, на Профсоюзной улице.
«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 22., поставлены Управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», — говорится в сообщении.
Дом на Профсоюзной улице — 21-этажный. В нем 360 квартир, из которых по 72 — одно— и трехкомнатные и 216 — двухкомнатные.
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