Дом на Профсоюзной поставили на кадастровый учет по программе реновации жилья

Как сообщили в пресс-службе столичного Росреестра, два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города поставлены на учет. Один из них расположен в районе Коньково, на Профсоюзной улице.

«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 22., поставлены Управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Дом на Профсоюзной улице — 21-этажный. В нем 360 квартир, из которых по 72 — одно— и трехкомнатные и 216 — двухкомнатные.