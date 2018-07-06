Доля монолитного домостроения в июне упала ниже 18% (график) 

В то же время доля монолитно-кирпичного домостроения продолжает расти и достигла уже 34,4%. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июня 2018 года доля монолитного домостроения сократилась до 17,9%. Доля кирпича остается на уровне 19,4%. Панель потеряла обретенное всего пару месяцев назад четвертое место: ее доля снизилась до 13,7%. Блочное жилье, напротив, отвоевало назад сданные позиции — его теперь возводится 14,4%. Анализ проектных деклараций позволил выявить следующую структуру использования стеновых материалов в текущем строительстве. Монолит-кирпич лидирует в 18 регионах, среди которых особенно ярко выделяются шесть, где доля монолитно-кирпичного домостроения превышает 50%: это Ростовская область (70,1%), Астраханская область (58,2%), Республика Бурятия (55,7%), Республика Дагестан (53,7%), Краснодарский край (51,9%) и Воронежская область (50,6%). Кирпич преобладает в 38 регионах, причем в 19 из них кирпичное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства. В их числе Республика Северная Осетия‑Алания (85,7%), Республика Ингушетия (81%), Смоленская область (80%), Тамбовская область (78,5%), Республика Марий Эл (77,3%), Амурская область (76,2%), Республика Мордовия (70,9%), Вологодская область (66,8%), Забайкальский край (65,4%) и Республика Коми (65,3%). В десяти регионах первое место занимает монолит, причем в шести из них его доля превышает долю всех остальных стеновых материалов. В этот список входят Мурманская область (100%), Республика Тыва (71,4%), Сахалинская область (70%), Республика Крым (69,3%), Приморский край (66,7%) и г. Севастополь (54,3%). Блочное домостроение предпочитают в девяти регионах. Среди них лидируют шесть, где доля блочного домостроения превышает 50%: это Ямало‑Ненецкий автономный округ (72,4%), Белгородская область (71,9%), Ненецкий автономный округ (71,6%), Тульская область (61,4%), Нижегородская область (53,6%) и Республика Калмыкия (51,1%). Панель имеет максимальную долю в восьми регионах. Среди них стоит выделить четыре, где панельное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства: это Камчатский край (100%), Курганская область (80,1%), Челябинская область (59,9%) и Оренбургская область (59%).