Ещё
Доля монолитного домостроения в июне упала ниже 18% (график)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доля монолитного домостроения в июне упала ниже 18% (график) 

Единый реестр застройщиков 6 июля 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
В то же время доля монолитно-кирпичного домостроения продолжает расти и достигла уже 34,4%. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам июня 2018 года доля монолитного домостроения сократилась до 17,9%. Доля кирпича остается на уровне 19,4%. Панель потеряла обретенное всего пару месяцев назад четвертое место: ее доля снизилась до 13,7%. Блочное жилье, напротив, отвоевало назад сданные позиции — его теперь возводится 14,4%. Анализ проектных деклараций позволил выявить следующую структуру использования стеновых материалов в текущем строительстве. Монолит-кирпич лидирует в 18 регионах, среди которых особенно ярко выделяются шесть, где доля монолитно-кирпичного домостроения превышает 50%: это Ростовская область (70,1%), Астраханская область (58,2%), Республика Бурятия (55,7%), Республика Дагестан (53,7%), Краснодарский край (51,9%) и Воронежская область (50,6%). Кирпич преобладает в 38 регионах, причем в 19 из них кирпичное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства. В их числе Республика Северная Осетия‑Алания (85,7%), Республика Ингушетия (81%), Смоленская область (80%), Тамбовская область (78,5%), Республика Марий Эл (77,3%), Амурская область (76,2%), Республика Мордовия (70,9%), Вологодская область (66,8%), Забайкальский край (65,4%) и Республика Коми (65,3%). В десяти регионах первое место занимает монолит, причем в шести из них его доля превышает долю всех остальных стеновых материалов. В этот список входят Мурманская область (100%), Республика Тыва (71,4%), Сахалинская область (70%), Республика Крым (69,3%), Приморский край (66,7%) и г. Севастополь (54,3%). Блочное домостроение предпочитают в девяти регионах. Среди них лидируют шесть, где доля блочного домостроения превышает 50%: это Ямало‑Ненецкий автономный округ (72,4%), Белгородская область (71,9%), Ненецкий автономный округ (71,6%), Тульская область (61,4%), Нижегородская область (53,6%) и Республика Калмыкия (51,1%). Панель имеет максимальную долю в восьми регионах. Среди них стоит выделить четыре, где панельное домостроение занимает более половины всего объема текущего строительства: это Камчатский край (100%), Курганская область (80,1%), Челябинская область (59,9%) и Оренбургская область (59%).
Единый реестр застройщиков: последние новости
Минстрой: Объекты Urban Group не достроить без бюджетных средств Москомстройинвест: Покупатели апартаментов не гарантированы от судьбы обманутых дольщиков Депутаты предлагают вернуть советскую систему ЖСК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»
На Украину надвигается катастрофа300
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа29
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение